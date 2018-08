УЄФА виніс рішення по матчу "Динамо" в Лізі чемпіонів

Дисциплінарний комітет УЄФА відмовився задовольнити протест "Славії" на результат матчу третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Чеський клуб скаржився на несправедливе суддівство.

Інформацію про відхилений протест в своєму Twiiter підтвердив президент "Славії" Ярослав Тврдік.

UEFA Champions League 2018/2019

FC Dynamo Kyiv vs. SK Slavia Praha, 14.08.2018 Dispositive The Control, Ethics and Disciplinary body decides:

The protest is dismissed