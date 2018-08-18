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УЄФА виніс рішення по матчу "Динамо" в Лізі чемпіонів

5.8тЧитати новину російською

Дисциплінарний комітет УЄФА відмовився задовольнити протест "Славії" на результат матчу третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо". Чеський клуб скаржився на несправедливе суддівство.

Інформацію про відхилений протест в своєму Twiiter підтвердив президент "Славії" Ярослав Тврдік.

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Нагадаємо, що "Динамо" за сумою двох матчів з чехами пройшло в плей-офф відбору Ліги чемпіонів. Пізніше став відомий суперник киян в цій стадії турніру.

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Тема
Ліга чемпіонів
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК СлавiяУЄФА
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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