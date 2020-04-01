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1 квітня • оновлено в 14:04
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УЄФА виніс попередження тренеру "Шахтаря": що сталося

1.3т
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Контрольно-дисциплінарний комітет Європейського футбольного союзу (УЄФА) прийняв рішення попередити наставника донецького "Шахтаря" Луїша Каштру за порушення регламенту Ліги Європи.

Зокрема, мова йде про пізній початок одного з таймів домашнього матчу 1/16 фіналу з лісабонської "Бенфіки". УЄФА попередив португальського фахівця і весь донецький клуб про неприпустимість подібного в майбутньому.

Крім того, дісталося й португальському клубу. За це ж порушення "орли" були покарані штрафом у 10 тисяч євро. Так само попередження було винесено наставнику "Бенфіки" Бруну Сілві.

Луїш Каштру

Луїш Каштру

ФК "Шахтар"

Нагадаємо, матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Бенфіка" відбувся 20 лютого в Харкові і завершився перемогою української команди 2:1. Після гостьової нічиї 3:3 чемпіони України вийшли до наступного раунду турніра, де у першій зустрічі здолали на виїзді німецький "Вольфсбург" – 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв рішення призупинити проведення Ліги Європи і Ліги чемпіонів через пандемію коронавірусу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга Європи Шахтар – Бенфіка
Особа
Луїш Каштру
Тег
ФК Шахтар
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