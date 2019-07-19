УЄФА вигнав бельгійський клуб з Ліги Європи

Через звинувачення на адресу бельгійського "Мехелена" в організації договірних матчів, УЄФА відсторонив цей клуб від участі в розіграші Ліги Європи.

Незважаючи на те, що ще в червні 2019 року, під час розслідування у справі про участь в договірних матчах, УЄФА схвалив участь "Мехелен" в груповій стадії Ліги Європи, проте через місяць Бельгійський арбітражний суд (БАС) виніс рішення дисциплінарних органів Королівського бельгійського футбольного союзу (КБФС), які, серед іншого, наклали на "Мехелен" дискваліфікацію на один єврокубковий сезон через організацію договірних матчів.

"Мехелен" звинувачений в серйозних проступки

Після цього, УЄФА знову провів своє розслідування і встановив вину бельгійського клубу, відсторонивши його від участі в єврокубках.

"Європейський футбольний союз, як організатор, залишає за собою ексклюзивне право вирішувати, допускати до турнірів УЄФА чи ні ту чи іншу команду. Однак в даному випадку Апеляційна інстанція УЄФА була повністю задоволена доказами того, що представники "Мехелен", а отже - сам клуб , намагався організувати договірний матч на національному рівні. Цьому аспекту приділено увагу в регламенті Ліги Європи УЄФА ", - йдеться в повідомленні УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральний захисник Хорхе Морсільо, який виступав раніше за "Райо Вальєкано" і "Алавес", а нині є капітаном "Альмерії", заарештований іспанською поліцією в ході операції по розслідуванню договірних матчів в Сегунді (другого дивізіону іспанського чемпіонату).

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