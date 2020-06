Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на загибель афроамериканця Джорджа Флойда в США.

"Скажи ні расизму. Разом ми сильніші", – йдеться в офіційному Twitter УЄФА з прикріпленим до повідомлення чорним квадратом.

Say NO to racism.



Together we are stronger. #BlackLivesMatter #BlackOutTuesday #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/PFyOuIM7w1