Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на загибель афроамериканця Джорджа Флойда в США.
"Скажи ні расизму. Разом ми сильніші", – йдеться в офіційному Twitter УЄФА з прикріпленим до повідомлення чорним квадратом.
Say NO to racism.- UEFA (@UEFA) June 2, 2020
Together we are stronger. #BlackLivesMatter #BlackOutTuesday #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/PFyOuIM7w1
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