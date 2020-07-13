УЄФА відреагував на скасування дискваліфікації "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів.

УЄФА відреагував на рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні задовольнити апеляцію "Манчестер Сіті" і дозволити команді брати участь в єврокубках.

"УЄФА прийме до відома рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про пом'якшення санкцій щодо" Манчестер Сіті ", які були накладені незалежної Інстанцією УЄФА з фінансового контролю клубів (ІФКК) у зв'язку з передбачуваними порушеннями правил клубного ліцензування та фінансового "фейр-плей" УЄФА. CAS вказав на брак переконливих доказів для підтримки всіх рішень по даній справі і зазначив, що у багатьох з передбачуваних порушень закінчився п'ятирічний термін давності, передбачений правилами УЄФА ", – написано на офіційному сайті організації.

У Союзі європейських футбольних асоціацій також відзначили важливість правила фінансового "фейр-плей".

"Протягом останніх років фінансовий "фейр-плей" відіграв велику роль у справі захисту клубів і сприяв їхній фінансової стійкості. Тому УЄФА й Асоціація європейських клубів залишаться вірні своїм принципам. УЄФА більше не даватиме коментарі по цій справі", – підсумували представники УЄФА .

Як повідомляв OBOZREVATEL, CAS оголосив вердикт у справі про дискваліфікацію "Манчестер Сіті" з єврокубків на сезони 2020/21 і 2021/22.