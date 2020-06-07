УЄФА відмовився догравати Лігу чемпіонів в Москві: ЗМІ назвали нове місто

Європейський футбольний союз (УЄФА) планує дограти Лігу чемпіонів-2019/20 в одному місті. Причина такого рішення - пандемія COVID-19, яка порушила календар.

Коронавірус в Москві

На проведення матчів претендували Москва і Франкфурт. Кандидатура російської столиці відпала першої через велику кількість випадків зараження коронавірусів, повідомляє Bild. Поєдинки в Німеччині також малоймовірні через присутність в турнірі німецьких кубів, які отримали б територіальну перевагу.

На думку ЗМІ, Лігу чемпіонів дограють в Лісабоні. Португалія підходить по ряду вимог – кілька стадіонів в місті і контрольоване кількість випадків зараження коронавірусіом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА хоче провести Лігу чемпіонів зі стадії 1/4 фіналу в форматі "Фіналу чотирьох" на чотирьох стадіонах в радіусі 100 км. Команди будуть визначати переможця пари в одній зустрічі.

Планувалося, що Лігу чемпіонів дограють з 8 по 29 серпня, а перший тур групового турніру Ліги чемпіонів сезону 2020/21 розпочнеться у вівторок, 20 жовтня.

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