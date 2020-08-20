УЄФА ухвалив рішення щодо участі Неймара в фіналі Ліги чемпіонів

Михайло Морозов Футбол 15:15, 20.08.2020

УЄФА дозволив зірці ПСЖ Неймару зіграти в фіналі Ліги чемпіонів проти "Баварії", незважаючи на порушення "коронавірусних" правил.

Нагадаємо, що після закінчення півфінального поєдинку проти "Лейпцига" бразилець обмінявся футболками з гравцем німецької команди Марселем Хальстенбергом. Цей момент потрапив в об'єктиви телекамер.

Згідно з "коронавірусними" правилами УЄФА, "футболістам не рекомендується обмінюватися футболками з гравцями інших команд", а порушення цієї рекомендації може спричинити дисциплінарне покарання.

За інформацією видання The Sun, організація вирішила не починати розслідування щодо Неймара, і це означає, що він зможе взяти участь у вирішальному поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Баварією" відбудеться в неділю, 23 серпня. Букмекери назвали фаворита протистояння.

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