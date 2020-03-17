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17 березня • оновлено в 21:27
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УЄФА сказав, коли зіграє збірна України

1.7т
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Європейський футбольний союз (УЄФА) повідомив, що товариські матчі, в тому числі і збірної України, заплановані на кінець березня, повинні відбутися в перших числах червня.

Збірна України з футболу зіграє влітку

Збірна України з футболу зіграє влітку

Наша команда повинна була 27 березня битися на виїзді з Францією, а 31 березня провести поєдинок в Польщі. Як інформує прес-служба УЄФА, "товарняки" попередньо перенесені на початок червня.

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією з впливом коронавiрусу на спорт і розповідає про останні новини по цій темі в режимі онлайн.

Відзначимо, що 17 березня виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення про призупинення всіх змагань на території країни.

Нагадаємо, що УЄФА прийняв остаточне рішення про перенесення фінальної частини Євро-2020 через пандемію коронавiрусу. Згідно з вердиктом, чемпіонат Європи відбудеться влітку 2021 року.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Теги
Збірна України з футболу УЄФА
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