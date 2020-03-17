УЄФА сказав, коли зіграє збірна України

Європейський футбольний союз (УЄФА) повідомив, що товариські матчі, в тому числі і збірної України, заплановані на кінець березня, повинні відбутися в перших числах червня.

Збірна України з футболу зіграє влітку

Наша команда повинна була 27 березня битися на виїзді з Францією, а 31 березня провести поєдинок в Польщі. Як інформує прес-служба УЄФА, "товарняки" попередньо перенесені на початок червня.

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Відзначимо, що 17 березня виконавчий комітет Української асоціації футболу прийняв рішення про призупинення всіх змагань на території країни.

Нагадаємо, що УЄФА прийняв остаточне рішення про перенесення фінальної частини Євро-2020 через пандемію коронавiрусу. Згідно з вердиктом, чемпіонат Європи відбудеться влітку 2021 року.

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