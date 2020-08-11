УЄФА скасував матч Ліги чемпіонів через COVID-19

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував матч попереднього раунду Ліги чемпіонів між косовським клубом "Дріта" і північноірландським "Лінфілдом" через випадки захворювання на коронавірус в одній з команд.

Як повідомляє прес-служба УЄФА, COVID-19 був виявлений у одного з футболістів "Дріти", після чого вся команда була поміщена на карантин. Відзначається, що рішення про майбутнє цього матчу буде оголошено пізніше.

Зустріч повинна була пройти в швейцарському Ньоні 11 серпня, а її переможець повинен був вийти в перший кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє футболістів мадридського "Атлетіко" заразилися коронавірусом і пропустять чвертьфінал Ліги чемпіонів проти "Лейпцига", який відбудеться 13 серпня.