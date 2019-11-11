УЄФА провів революцію в Євро: що це значить для України U-19

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ввів зміни в формат проведення відбіркових турнірів чемпіонату Європи серед юнаків до 19 років.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ). Зміни вступлять в силу з 2020-го року.

На місце чемпіонатів Європи 2022 і 2023 років прийдуть турніри з дворічним циклом (2020/2022 і 2021/2023), що нагадує Лігу Націй. У фінальну стадію потраплять вісім найсильніших збірних.

збірна України U-19 ФФУ

За задумом УЄФА кожна з команд візьме участь в як мінімум двох міні-турнірах. Початковий вік учасників відбору не буде перевищувати 18 років, а до старту головного змагання вони підійдуть юнаками до 19 років.

Збірна України Олександра Петракова почне свій шлях у відбірковому циклі наступної осені. Згідно таблиці коефіцієнтів U-19 наша команда потрапила до елітної Лігу А, учасники якої будуть розділені на 5 груп по 4 збірних. Жеребкування відбудеться 3-го грудня 2019 го року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА анонсував зміни в регламенті Ліги націй, які відбудуться, починаючи з наступного розіграшу в сезоні 2020/21.

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