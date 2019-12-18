УЄФА продинамив окупантів в Криму з 2 млн євро

2 млн євро, які Європейський футбольний союз (УЄФА) обіцяв направити на розвиток кримського футболу, досі не прийшли ні в Федерацію футболу Криму, ні в "Кримський футбольний союз".

"Гроші до сих пір не перерахували ні Федерації футболу Криму, ні Кримському футбольному союзу (з особливим статусом)", – заявили в УЄФА у відповідь на інформаційний запит tribuna.com.

Нагадаємо, рішення про виділення 2 млн євро було прийнято УЄФА ще навесні 2017 року. Суму було вирішено поділити порівну між "Кримським футбольним союзом", заснованим на території півострова після анексії Росією, і Федерацією футболу Криму, яка відновила роботу на території України в 2016-му.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кримським клубам заборонили виступати в чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року. У Криму, за рішенням УЄФА, буде створена особлива футбольна зона. При цьому РФС не понесе покарання за "анексію" трьох клубів з півострова.

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