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18 грудня • оновлено в 18:51
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УЄФА продинамив окупантів в Криму з 2 млн євро

УЄФА продинамив окупантів в Криму з 2 млн євро
Гроші до сих пір не отримано
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2 млн євро, які Європейський футбольний союз (УЄФА) обіцяв направити на розвиток кримського футболу, досі не прийшли ні в Федерацію футболу Криму, ні в "Кримський футбольний союз".

"Гроші до сих пір не перерахували ні Федерації футболу Криму, ні Кримському футбольному союзу (з особливим статусом)", – заявили в УЄФА у відповідь на інформаційний запит tribuna.com.

Нагадаємо, рішення про виділення 2 млн євро було прийнято УЄФА ще навесні 2017 року. Суму було вирішено поділити порівну між "Кримським футбольним союзом", заснованим на території півострова після анексії Росією, і Федерацією футболу Криму, яка відновила роботу на території України в 2016-му.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, кримським клубам заборонили виступати в чемпіонаті Росії з 1 січня 2015 року. У Криму, за рішенням УЄФА, буде створена особлива футбольна зона. При цьому РФС не понесе покарання за "анексію" трьох клубів з півострова.

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Автор
Максим Богданов
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Петров Игорь
Петров Игорь
...какие деньги наркоманам от спорта?
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А Федерациии футбола Крыма, которая возобновила работу на территории Украины в 2016-м УЕФА вместо 1 млн. евро из поделенных в шаровары наложило?
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hunt andres
hunt andres
Хо хлы, в чем перемога, сами то поняли?)))
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