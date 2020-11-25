УЄФА присудив збірній України технічну поразку за матч зі Швейцарією

Максим Іншаков Футбол 18:08, 25.11.2020 Оновлено: 18:29, 25.11.2020

Апеляційний комітет Європейського футбольного союзу (УЄФА) присудив збірнiй України з футболу за скасований матч Ліги націй проти Швейцарії технічну поразку 0:3.

Повний текст рішення Апеляційного комітету УЄФА був опублікований на офіційному сайті організації.

"УЄФА прийняв рішення оголосити Українську асоціацію футболу відповідальною за скасування матчу Ліги націй УЄФА 2020/21 між Швейцарією та Україною, який повинен був відбутися 17 листопада 2020 року. Збірна України вважається командою, яка програла матч з рахунком 0:3", – відзначається в пресрелізі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада головний лікар кантону Люцерн відправив нашу команду на карантин і скасував зустріч 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна.

Пізніше він пояснив своє рішення, а глава Швейцарського футбольного союзу заявив, що цей матч неможливо зіграти в 2021 році.

Менеджер збірної України Олексій Таргонський розповів, що насправді відбувалося в Швейцарії.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Фінансова криза в Україні може початися уже в січні, – Саакашвілі

Міністерство оборони України масово заморозило закупівлі для армії

В Україні звільнилися близько 34 тисяч медпрацівників: Степанов пообіцяв підвищити зарплату

У бюджеті України величезна діра, гроші закінчуються: чи вистачить на пенсії і кому уріжуть виплати

Терористи долучили снайперів на Донбасі, у ЗСУ втрати – штаб ООС