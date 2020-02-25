УЄФА ухвалив жорстке рішення у зв'язку з коронавірусом в Італії

УЄФА прийняв рішення провести матч 1/16 фіналу Ліги Європи в Мілані між місцевим "Інтером" і болгарським "Лудогорцем" без глядачів. Причиною послужив спалах епідемії коронавіруса в Італії.

Матч "Інтер" - "Лудогорець" пройде без глядачів ФК "Інтер"

Раніше через поширення вірусу в країні були скасовані кілька матчів 25-го туру Серії А. Були перенесені також більше 40 поєдинків в нижчих і молодіжних лігах. На даний момент в Італії зафіксовано сім смертельних випадків серед тих, що заразилися коронавірусом.

Вулиці Мілана під час спалаху коронавіруса на півночі Італії

Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" відбудеться у четвер, 27 лютого на стадіоні "Сан-Сіро". У першій зустрічі перемогу на виїзді здобув італійський клуб – 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Барселони" напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Наполі" зазнали в Неаполі нестандартної процедури в зв'язку зі спалахом коронавіруса.

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