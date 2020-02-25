Головна Новини
25 лютого • оновлено в 11:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

УЄФА ухвалив жорстке рішення у зв'язку з коронавірусом в Італії

1.4т
Читати матеріал російською

УЄФА прийняв рішення провести матч 1/16 фіналу Ліги Європи в Мілані між місцевим "Інтером" і болгарським "Лудогорцем" без глядачів. Причиною послужив спалах епідемії коронавіруса в Італії.

Матч "Інтер" - "Лудогорець" пройде без глядачів

Матч "Інтер" - "Лудогорець" пройде без глядачів

ФК "Інтер"

Раніше через поширення вірусу в країні були скасовані кілька матчів 25-го туру Серії А. Були перенесені також більше 40 поєдинків в нижчих і молодіжних лігах. На даний момент в Італії зафіксовано сім смертельних випадків серед тих, що заразилися коронавірусом.

Вулиці Мілана під час спалаху коронавіруса на півночі Італії

Вулиці Мілана під час спалаху коронавіруса на півночі Італії

Матч у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Лудогорець" відбудеться у четвер, 27 лютого на стадіоні "Сан-Сіро". У першій зустрічі перемогу на виїзді здобув італійський клуб – 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти "Барселони" напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Наполі" зазнали в Неаполі нестандартної процедури в зв'язку зі спалахом коронавіруса.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Трохимчук
Теми
Коронавірус Ліга Європи
Місце
Італія Мілан
Теги
ФК Лудогорец УЄФА ФК Інтер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Линь
VS
Завацкая
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Ястремская
VS
Кенин
Тотал меньше 21,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Реал
VS
Манчестер Сити
Инд. тотал Манчестер Сити больше 1.5
2.00 Сделать ставку
Лион
VS
Ювентус
Инд. тотал Ювентуса больше 1.5
2.08 Сделать ставку
Мидлсбро
VS
Лидс
Тотал меньше 2.5
1.96 Сделать ставку
Фулхэм
VS
Суонси
Победа Фулхэма
1.86 Сделать ставку
Блэкберн
VS
Сток Сити
Победа Блэкберна с форой (0)
1.69 Сделать ставку
Амур
VS
Барыс
Барыс не проиграет
2.13 Сделать ставку
Александр Зверев
VS
Джейсон Джанг
Победа Александра Зверева с форой в -4,5 гейма
1.74 Сделать ставку
Тейлор Фриц
VS
Джон Миллман
Тотал больше 22,5 гейма
1.85 Сделать ставку