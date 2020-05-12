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12 травня • оновлено в 17:12
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УЄФА прийняв остаточне рішення по допінг-скандалу Бесєдіна

3.2т
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УЄФА прийняв рішення залишити в силі річну дискваліфікацію нападника київського "Динамо" Артема Бесєдіна, яка діє до 19 грудня 2020 року.

Як повідомляє офіційний сайт організації, жодна зі сторін не подавала апеляцію на рішення Контрольного, етичного і дисциплінарного органу УЄФА від 24 лютого 2020 року, тому воно вважається остаточним.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

Football.ua

Нагадаємо, що після виїзного матчу п'ятого туру групового етапу Ліги Європи проти "Мальме" в крові Бесєдіна знайшли заборонений препарат фонтурацетам. Він потрапив в організм футболіста випадково, тому що були переплутана таблетка. Гравець скаржився на головний біль і звернувся з цією проблемою до лікаря "Динамо", який помилково дав йому не той препарат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бесєдін вперше прокоментував допінговий скандал і розповів про "дуже великих труднощів" у київському клубі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Теги
УЄФА ФК Динамо Київ
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