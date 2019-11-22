УЄФА ухвалив неординарне рішення щодо Євро-2020 через Росію: спортивні підсумки 21 листопада

Європейський футбольний союз (УЄФА) зважився на неординарний крок через збірну Росії, а капітан "Динамо" Віктор Циганков опублікував інтригувальне фото з дівчатами.

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Крім того, легенда московського "Спартака" Валерій Рейнгольд звинуватив українців у ненависті до росіян. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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