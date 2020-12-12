УЄФА позбавив Україну путівки у груповий етап Ліги Європи

Європейський футбольний союз (УЄФА) остаточно затвердив новий формат єврокубків на сезон 2021/2022.

З наступного року вболівальники побачать Лігу конференцій – новий турнір від УЄФА, який стане третім за силою в Європі.

Через це Україна втратила пряму путівку в груповий етап Ліги Європи, а в кваліфікації нашу країну представлятиме лише одна команда.

Бронзовий призер чемпіонату України або володар Кубка України (якщо переможець буде виступати в ЛЧ) новий сезон в єврокубках почне з раунду плей-офф ЛЄ. У разі поразки українська команда відразу потрапить у груповий етап Ліги конференцій.

Ситуація з Лігою чемпіонів залишилася незмінною: пряма путівка в груповий етап для переможця УПЛ і відбірковий турнір для команди, яка посяде друге місце.

Нагадаємо, що в цьому сезоні в Лізі Європи виступала луганська "Зоря". Українці зайняли третю сходинку і вилетіли з турніру. В останньому турі підопічні Віктора Скрипника програли "Бразі".