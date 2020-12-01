УЄФА пояснив технічну поразку України від Швейцарії в Лізі націй

У понеділок, 30 листопада, Українська асоціація футболу (УАФ) отримала мотиваційну частину рішення Апеляційного комітету УЄФА, який присудив технічну поразку нашій команді в грі зі Швейцарією в Лізі націй.

Як повідомляється на сайті телеканалів "Футбол 1/2/3", цей документ складається з 17 сторінок і має підпис глави вищевказаного підрозділу Педро Томаса Маркеса. На його думку, організація покарала Україну за те, що в УАФ не підготували до повної заміни складу в разі масового зараження коронавірусом.

У наших футбольних функціонерів є 10 днів на подачу апеляції до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS). Якщо вона буде відхилена, наша збірна вилетить з елітного дивізіону Ліги націй.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що наша команда була готова до матчу.