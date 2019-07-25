УЄФА потрапив у грандіозний скандал

УЄФА допоміг уникнути покарання за ігнорування норм фінансового "фейр-плей" паризькому клубу "ПСЖ" і закрив очі на кричущі порушення, які зробила команда під час купівлі гравців.

До журналістів американської впливової газети New York Times потрапили документи розслідування УЄФА, які однозначно показують, що європейські футбольні функціонери прекрасно знали про те, що паризький клуб витратив величезні суми в одне трансферне вікно, придбавши бразильця Неймара і француза Кіліана Мбаппе влітку 2017 року.

Кіліан Мбаппе

На думку видання, на результат розслідування вплинули тісні зв'язки катарських власників "ПСЖ" і УЄФА. Так, президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі входить до виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій, а компанія beIN Media Group, що належить катарським шейхам, заплатила мільярдні суми за права показу турнірів під егідою УЄФА.

Нагадаємо, що "ПСЖ" купив Неймара у Барселони за 222 мільйони доларів, здійснивши найдорожчий трансфер в історії футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, контрольно-дисциплінарна і етична інстанція Європейського футбольного союзу (УЄФА) покарала Українську асоціація футболу (УАФ) за порушення під час матчу відбору до Євро-2020.

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