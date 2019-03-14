УЄФА поставив на місце суперника "Динамо"

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відповів на заяву головного тренера "Челсі" Маурісіо Саррі про неякісний і травмонебезпечних газон на НСК "Олімпійський" у Києві.

Лондонський клуб зіграє на цій арені 14 березня проти "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи. На думку УЄФА, проблеми з газоном на НСК "Олімпійський" є скоріше естетичними.

"Консультанти УЄФА за якістю поля контактували з командою стадіону з початку сезону і підтримували його до сьогоднішнього моменту. Поточні проблеми з газонів в основному естетичного характеру і не становлять небезпеки для гравців", - наводить заяву Союзу Sky Sport.

Тренування "Челсі" на НСК "Олімпійський" Chelsea FC

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі" "Динамо" розгромно поступилося з рахунком 3:0. Перед поєдинком травму отримав форвард киян Фран Сіль. У матчі УПЛ проти "Арсенал-Київ" наставник "Динамо" Олександр Хацкевич поставив півзахисника Дениса Гармаша на позицію нападника і не збирається міняти його в повторному поєдинку проти "Челсі".

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