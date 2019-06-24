УЄФА поставив на місце росіян після акцій протесту в Грузії

Європейський футбольний союз (УЄФА) не має наміру розглядати акцію грузинських футболістів, які виступили проти агресії Російської Федерації.

На запит порталу Чемпионат.com у пресслужбі УЄФА зазначили, що справа перебуває під юрисдикцією грузинської федерації.

"З огляду на той факт, що ці події відбулися у внутрішньому змаганні, будь-які подальші дисциплінарні заходи підпадають під юрисдикцію відповідних органів Грузинської футбольної федерації. УЄФА може розслідувати тільки інциденти, які відбуваються в турнірах під егідою організації", – відповіли в УЄФА.

ФК "Торпедо" Кутаїсі

Нагадаємо, що декілька грузинських футбольних клубів вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату країни в майках із антиросійськими гаслами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час Європейських ігор у Мінську грузинські спортсмени підтримали протести громадян країни проти Росії.

Це сталося після того, як у Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини й бійок розігнала поліція.

Скандал спровокувало запрошення російського депутата Сергія Гаврилова для головування на засіданні грузинського парламенту.

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