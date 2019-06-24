ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

УЄФА поставив на місце росіян після акцій протесту в Грузії

7.4тЧитати матеріал російською

Європейський футбольний союз (УЄФА) не має наміру розглядати акцію грузинських футболістів, які виступили проти агресії Російської Федерації.

На запит порталу Чемпионат.com у пресслужбі УЄФА зазначили, що справа перебуває під юрисдикцією грузинської федерації.

"З огляду на той факт, що ці події відбулися у внутрішньому змаганні, будь-які подальші дисциплінарні заходи підпадають під юрисдикцію відповідних органів Грузинської футбольної федерації. УЄФА може розслідувати тільки інциденти, які відбуваються в турнірах під егідою організації", – відповіли в УЄФА.

Новини
''Росія — наш ворог!'' Як Грузія дала відсіч Кремлю і чим закінчиться "майдан"

УЄФА поставив на місце росіян після акцій протесту в Грузії

ФК "Торпедо" Кутаїсі

Нагадаємо, що декілька грузинських футбольних клубів вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату країни в майках із антиросійськими гаслами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час Європейських ігор у Мінську грузинські спортсмени підтримали протести громадян країни проти Росії.

Це сталося після того, як у Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини й бійок розігнала поліція.

Скандал спровокувало запрошення російського депутата Сергія Гаврилова для головування на засіданні грузинського парламенту.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Протести в Грузії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Протести в Грузії
Місце
Грузія
Тег
УЄФА
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
14
11
Смішно
5
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Greyder Rihard
Greyder Rihard
Фиолетово .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Greyder Rihard
Greyder Rihard
Фиолетово.Крым наш ,Абхазия и Южная Осетия свободны. Всё остальное фиолетово.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Европейский футбольный союз (УЕФА) не намерен рассматривать ... А кто просил рассмотреть?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel