УЄФА "посилив" Португалію перед матчем з Україною

Футболіст збірної Португалії Данилу Перейра зможе взяти участь в матчі проти України в кваліфікації Євро-2020, незважаючи на отриману червону картку в заключному матчі Ліги націй проти Польщі.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив Перейрі взяти участь в поєдинку проти нашої команди, так як його дискваліфікація поширюється виключно на Лігу націй. Португальському гравцеві доведеться пропустити матч проти Швейцарії 5 червня в рамках півфіналу турніру, повідомляє Record.

Данилу Перейра

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Нагадаємо, що в збірну Португалії повернувся також зоряний капітан Кріштіану Роналду, який в останній раз захищав кольори національної команди в матчі чемпіонату світу-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий спортивний журналіст Артем Франков назвав оборону збірної Португалії слабким місцем суперника України в першому матчі відбору до Євро-2020.

Головний редактор журналу "Футбол" впевнений, що "жовто-сині" просто зобов'язані використовувати свою перевагу в швидкості.

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