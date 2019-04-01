УЄФА покарав "Динамо"

Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення покарати київське "Динамо" частковим закриттям секторів стадіону (з 41-го по 62-й) під час наступного домашнього матчу киян в одному з турнірів під егідою організації.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, таке рішення було прийнято в зв'язку з поведінкою уболівальників киян під час домашнього матчу Ліги Європи проти "Олімпіакоса".
"Динамо" Київ
Звинувачення проти "Динамо" були такими:
- метання предметів на поле
- підпалювання фаєрів
- вторгнення вболівальників на поле
- заблоковані сходи
Крім часткового закриття секторів УЄФА також зобов'язав "Динамо" замовити для демонстрації банер з написом "#EqualGame" і логотипом УЄФА.
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" оголосило про трансфер бразильського півзахисника.
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