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УЄФА покарав "Динамо"

4.2тЧитати матеріал російською

Дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив рішення покарати київське "Динамо" частковим закриттям секторів стадіону (з 41-го по 62-й) під час наступного домашнього матчу киян в одному з турнірів під егідою організації.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, таке рішення було прийнято в зв'язку з поведінкою уболівальників киян під час домашнього матчу Ліги Європи проти "Олімпіакоса".

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"Динамо" Київ

"Динамо" Київ

Звинувачення проти "Динамо" були такими:

- метання предметів на поле
- підпалювання фаєрів
- вторгнення вболівальників на поле
- заблоковані сходи

Крім часткового закриття секторів УЄФА також зобов'язав "Динамо" замовити для демонстрації банер з написом "#EqualGame" і логотипом УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" оголосило про трансфер бразильського півзахисника.

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Теми
Ліга ЄвропиЛіга чемпіонів
Теги
УЄФАФК Динамо Київ
Джерело
Джерело:"Динамоманія"
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