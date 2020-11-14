УЄФА покарав "Динамо" за відсутність масок у вболівальників на матчі в Києві

Київське "Динамо" було оштрафовано Європейським футбольним союзом (УЄФА) на 5000 євро за недотримання протиепідемічних правил вболівальниками, які були присутні на матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

Уточнюється, що у глядачів на трибунах столичного НСК "Олімпійський" були відсутні маски. Крім того, було порушено соціальне дистанціювання.

Також "Динамо" на 14 тисяч євро оштрафували за заблоковані проходи на стадіоні. Загальний штраф в 19 000 євро столична команда повинна буде сплатити впродовж 90 днів.

Покарання "Динамо" УЄФА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА покарав головного тренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру одним матчем дискваліфікації за затримку початку гри 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера".