УЄФА покарав "Динамо" за відсутність масок у вболівальників на матчі в Києві

Київське "Динамо" було оштрафовано Європейським футбольним союзом (УЄФА) на 5000 євро за недотримання протиепідемічних правил вболівальниками, які були присутні на матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Ювентуса".

Уточнюється, що у глядачів на трибунах столичного НСК "Олімпійський" були відсутні маски. Крім того, було порушено соціальне дистанціювання.

Також "Динамо" на 14 тисяч євро оштрафували за заблоковані проходи на стадіоні. Загальний штраф в 19 000 євро столична команда повинна буде сплатити впродовж 90 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА покарав головного тренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру одним матчем дискваліфікації за затримку початку гри 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера".