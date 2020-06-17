УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі

Виконком УЄФА ухвалив рішення перенести фінальний матч Ліги чемпіонів-2021 із Санкт-Петербурга до Стамбулу. Російська Північна столиця відповідно прийме фінал цього турніру не в 2021-му, а в 2022 році.

Раніше стало відомо, що через пандемію коронавiрусу фінал Ліги чемпіонів-2020 перенесений у Лісабон. Тут пройдуть і інші матчі турніру, починаючи з 1/4 фіналу. Всі стадії будуть складатися з однієї гри.

Крім того УЄФА вирішив відновити Лігу Європи 5 серпня перенесеними матчами 1/8 фіналу.

Поєдинки 1/4 фіналу відбудуться в чотирьох містах Німеччини – Кельні, Дуйсбурзі, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені. Всі стадії будуть складатися з одного матчу. Фінал ЛЄ пройде в Кельні 21 серпня.