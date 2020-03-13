УЄФА перенесе Євро-2020: спортивні підсумки 12 березня

Футбольний Євро-2020 буде перенесено через пандемію коронавірусу, а донецький "Шахтар" виграв перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи у німецького "Вольфсбурга".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 12 березня.

Крім того, британець Дерек Чісора посміявся з Олександра Усика. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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