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13 березня • оновлено в 10:19
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УЄФА перенесе Євро-2020: спортивні підсумки 12 березня

1.6т
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Футбольний Євро-2020 буде перенесено через пандемію коронавірусу, а донецький "Шахтар" виграв перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи у німецького "Вольфсбурга".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 12 березня.

Крім того, британець Дерек Чісора посміявся з Олександра Усика. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга Європи Євро-2020
Особи
Олександр Емельяненко Олександр Усик Рамзан Кадиров
Теги
ФК Шахтар ФК Вольфсбург
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