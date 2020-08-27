УЄФА назвав найкращий гол сезону в Лізі чемпіонів. Відео

Максим Іншаков Футбол 18:52, 27.08.2020 Оновлено: 18:53, 27.08.2020

Європейський футбольний союз (УЄФА) назвав гол нападника італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду найкращим в минулому сезоні Ліги чемпіонів.

Капітан збірної Португалії завдав цей удар в поєдинку 1/8 фіналу з французьким "Ліоном" (2:1).

На другому місці розташувався півзахисник німецького "РБ Лейпциг" Марсель Забітцер, який забив неймовірний "радіокерований" гол "Зеніту" (2:1) на груповій стадії.

На третьому рядку розташувався удар Хуана Куадрадо ( "Ювентус") в грі з "Атлетіко" (2:2). Четверта позиція у Луїса Суареса ( "Барселона"), який розписалася в ворота "Інтера" (2:1). Замкнув п'ятірку кращих м'яч Сержа Гнабрі ( "Баварія"), що був пущений в ворота "Ліона" (3:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня німецька "Баварія" обіграла французький ПСЖ і в шостий раз в своїй історії стала переможницею Ліги чемпіонів. Фінальний матч пройшов в Лісабоні на "Ештадіу да Луш" і завершився з рахунком 1:0.

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