УЄФА назвав найкращий гол сезону в Лізі чемпіонів. Відео

Кріштіану Роналдо забив ефектний гол "Ліону".
Європейський футбольний союз (УЄФА) назвав гол нападника італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду найкращим в минулому сезоні Ліги чемпіонів.
Капітан збірної Португалії завдав цей удар в поєдинку 1/8 фіналу з французьким "Ліоном" (2:1).
На другому місці розташувався півзахисник німецького "РБ Лейпциг" Марсель Забітцер, який забив неймовірний "радіокерований" гол "Зеніту" (2:1) на груповій стадії.
На третьому рядку розташувався удар Хуана Куадрадо ( "Ювентус") в грі з "Атлетіко" (2:2). Четверта позиція у Луїса Суареса ( "Барселона"), який розписалася в ворота "Інтера" (2:1). Замкнув п'ятірку кращих м'яч Сержа Гнабрі ( "Баварія"), що був пущений в ворота "Ліона" (3:0).
Goal of the Tournament results:- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020
🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)
🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit
🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus
4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)
5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal) @NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня німецька "Баварія" обіграла французький ПСЖ і в шостий раз в своїй історії стала переможницею Ліги чемпіонів. Фінальний матч пройшов в Лісабоні на "Ештадіу да Луш" і завершився з рахунком 1:0.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!