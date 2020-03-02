УЄФА назвав місце проведення Суперкубка УЄФА-2023

Виконавчий комітет УЄФА під час своєї щорічної зустрічі, яка на цей раз відбулася в Амстердамі, прийняв рішення провести Суперкубок УЄФА-2023 у російської Казані.

Як повідомляє офіційний сайт організації, чиновники визначилися з місцем проведення декількох великих європейських футбольних турнірів. Таким чином, фінал Ліги Європи 2022 року буде зіграний в Будапешті, а Суперкубки УЄФА у 2022-му і 2023-му роках – в Гельсінкі та Казані, відповідно. Також було вирішено провести фінал жіночої Ліги чемпіонів 2022 року в Турині на стадіоні "Ювентуса", а вирішальний матч 2023 року – в Ейндховені на домашньому полі "ПСВ".

Суперкубок УЄФА-2023 UEFA.com

Відзначимо, що через санкції, введені проти РФ в результаті допінгового скандалу в грудні 2019 року, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) відсторонило російських спортсменів від участі у великих міжнародних змаганнях, а саму країну від можливості їхнього проведення на своїй території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА готує зміни в форматі Ліги чемпіонів, бажаючи збільшити кількість матчів між топ-клубами.

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