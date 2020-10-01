УЄФА назвав футболіста року

Максим Іншаков Футбол 19:45, 1.10.2020 Оновлено: 20:39, 1.10.2020

Польського нападника мюнхенської "Баварії" Роберта Левандовскі визнано найкращим нападником Ліги чемпіонів і гравцем року в Європі.

Роберт Левандовскі

Футболіст отримав нагороду під час церемонії жеребкування групового етапу ЛЧ, яка пройшла в студії Швейцарського радіо й телебачення в Женеві.

32-річний капітан збірної Польщі забив 55 голів у всіх турнірах у минулому сезоні, а "Баварія" стала володаркою Кубка Німеччини, перемогла в чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Напередодні Роберт разом із мюнхенцями обіграв "Боруссію" і став володарем Суперкубка Німеччини.

Поляк увійшов до трійки претендентів на "Золотий м'яч" 2020 року.

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