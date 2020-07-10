УЄФА назвав дату і місце матчу "Шахтар" – "Вольфсбург"

Поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким "Шахтарем" і німецьким "Вольфсбургом" пройде у середу, 5 серпня.

Гру прийме головна арена України НСК "Олімпійський". Початок зустрічі – о 19:55. Таке рішення затвердив Європейський футбольний союз. При цьому уточнюється, що поєдинок пройде без присутності глядачів на стадіоні.

Відзначимо, що у першій грі в Німеччині "Шахтар" був сильнішим за суперника і здобув перемогу – 1:2.

Як стало відомо за підсумками жеребкування, чемпіон України в разі виходу до чвертьфіналу зіграє з переможцем пари "Базель" – "Айнтрахт". Через пандемію коронавірусу з цієї стадії Ліги Європи команди будуть проводити по одному матчу. "Шахтар" в 1/4 фіналу має всі шанси зіграти на "Фелтінс Арені" в Гельзенкірхені 11 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру спокійно сприйняв підсумки жеребкування "фіналу восьми" Ліги Європи.