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29 травня • оновлено в 17:06
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УЄФА може відібрати фінал ЛЧ у Стамбула: названо причину

2.3т
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УЄФА може відібрати фінал Ліги чемпіонів у Стамбула та перенести його до Німеччини через невдалі спроби зупинити поширення коронавірусу в Туреччині.

Як повідомляє видання Sky Sport Italia, найбільш вірогідним методом визначення переможця ЛЧ стане проведення вирішальних матчів у форматі "фіналу чотирьох". Більшість клубів виступають за те, щоб чвертьфінальні поєдинки були зіграні в форматі одного матчу на нейтральному полі.

Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести зі Стамбула

Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести зі Стамбула

Goal.com

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу командам залишилося провести чотири зустрічі. У парах "Баварія" – "Челсі", "Барселона" – "Наполі", "Ліон" – "Ювентус" і "Реал" – "Манчестер Сіті" ще не було визначено переможця.

Остаточне рішення щодо формату "коронавірусного" сезону єврокубків буде прийнято на засіданні виконавчого комітету УЄФА, яке відбудеться 17 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли почнеться Ліга чемпіонів 2020/21.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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