УЄФА може відібрати Євро-2020 у Росії та змінити формат турніру – ЗМІ

УЄФА збирається скоротити кількість міст, які приймуть Євро-2020 через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє видання The Sun, в організації не розглядають варіант зі скасуванням футбольного чемпіонату через підписані раніше масштабні телеконтракти. Найпесимістичніший сценарій передбачає проведення чемпіонату Європи на чотирьох стадіонах однієї країни.

Відзначається, що деякі міста можуть втратити право на проведення поєдинків, оскільки пріоритетом для УЄФА є скорочення часу, який витрачається на перельоти. З цієї причини азербайджанський Баку і російський Санкт-Петербург можуть стати першими містами, від яких відмовляться підчас проведення Євро-2020. Під питанням також іспанський Більбао через невеликий попит на квитки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися фіналісти плей-оф за потрапляння в групу з Україною на чемпіонаті Європи.