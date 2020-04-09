УЄФА почав переговори по зміні формату чемпіонату Європи-2020 року, який був перенесений на літо 2021 року через пандемію коронавірусу.

Як соощает видання DailyMail, іспанські та італійські футбольні асоціації висловили сумніви з приводу своєї можливості провести матчі Євро-2020 в Більбао та Римі, відповідно. Крім того, на інших 10 приймаючих стадіонах вже є заплановані на наступне літо концерти та інші заходи, що ставить під питання їхню доступність у певні дати.

Євро-2020 Eurosport

Відзначається, що, приймаючи рішення про перенос чемпіонату Європи, в УЄФА збиралися дотримуватися мультинаціонального формату, але зараз їхня точка зору почала змінюватися. Таким чином, організація може скоротити кількість країн-господарок Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, разом із першістю Європи УЄФА прийняв рішення перенести на невизначений термін ще три міжнародних турніри.