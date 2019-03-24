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УЄФА може покарати Росію через "бомбардування" - фотофакт

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Європейський футбольний союз може покарати збірну Росії з футболу за банер в російському секторі на матчі в Нур-Султанi проти команди Казахстану.

Казахстан - Росія

Казахстан - Росія

Вболівальники збірної РФ на грі кваліфікації Євро-2020 на трибуні "Астана Арени" вивісили розтяжку з написом на сербській мові "Не забудемо ніколи 24.03.1999", присвячену подіям 20-річної давнини в Югославії.

24 березня 1999 року почалися бомбардування цієї країни в рамках військової операції НАТО, яка тривала до 10 червня 1999-го.

Як повідомляє в Telegram-каналі журналіст Василь Конов, "УЄФА в робочому порядку розгляне ситуацію з політичним банером в російському секторі".

УЄФА може покарати Росію через "бомбардування" - фотофакт

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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 2-го туру відбору на Євро-2020 Казахстан - Росія завершився з рахунком 0:4. Ворота господарів захищав уродженець Києва.

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Тема
Євро-2020
Місце
КазахстанНур-Султан
Теги
збірна Росії з футболуУЄФА
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