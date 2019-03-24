УЄФА може покарати Росію через "бомбардування" - фотофакт

Європейський футбольний союз може покарати збірну Росії з футболу за банер в російському секторі на матчі в Нур-Султанi проти команди Казахстану.

Казахстан - Росія

Вболівальники збірної РФ на грі кваліфікації Євро-2020 на трибуні "Астана Арени" вивісили розтяжку з написом на сербській мові "Не забудемо ніколи 24.03.1999", присвячену подіям 20-річної давнини в Югославії.

Розтяжка на секторі вболівальників збірної Росії в Нур-Султана, присвячена бомбардуванню Югославії силами НАТО.

"Не забудемо ніколи 24.03.1999" pic.twitter.com/Gx28f6NHuH - OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 24 березня 2019 р

24 березня 1999 року почалися бомбардування цієї країни в рамках військової операції НАТО, яка тривала до 10 червня 1999-го.

Як повідомляє в Telegram-каналі журналіст Василь Конов, "УЄФА в робочому порядку розгляне ситуацію з політичним банером в російському секторі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 2-го туру відбору на Євро-2020 Казахстан - Росія завершився з рахунком 0:4. Ворота господарів захищав уродженець Києва.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!