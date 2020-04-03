УЄФА може не допустити деякі клуби до участі в єврокубках

УЄФА заявив, що може не допустити до участі в Лізі чемпіонів і Лізі Європи клуби з країн, які приймуть рішення достроково завершити нинішній сезон.

"УЄФА тільки що проінформувала всі федерації про те, що сезон треба догравати. УЄФА залишає за собою право не допустити до єврокубків 2020/2021 клуби з країн, що не дограли свій чемпіонат. Жорстка, але мудра рекомендація Чеферіна на адресу нерішучих федерацій!" – написав у себе в Twitter італійський агент з російським корінням Марко Трабуккі.

УЄФА UEFA

@UEFA тільки що проінформувала все федерації про те, що сезон треба догравати. UEFA залишає за собою право не допустити в Єврокубки 2020/2021 клуби з країн, що не дограли свій чемпіонат. Жорстка, але мудра рекомендація Чеферін на адресу нерішучих федерацій! pic.twitter.com/epl80sSLRa - Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) April 3, 2020

До своєго запису він додав скріншот листа УЄФА з підписами глави організації Александера Чеферіна, голови Асоціації європейських клубів (ECA) Андреа Аньєллі і президента організації European Leagues Ларса-Крістера Ольссона.

Нагадаємо, що раніше керівництво бельгійської Ліги Жупіле прийняло рішення достроково завершити чемпіонат, оголосивши нинішнє турнірне становище остаточним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА назвав дату, до якої всі європейські чемпіонати повинні завершити нинішній сезон.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!