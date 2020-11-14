УЄФА і влада Німеччини ухвалили рішення щодо матчу збірної України

Європейський футбольний союз (УЄФА) і місцева влада Лейпцига затвердили рішення щодо матчу Ліги націй між Німеччиною й Україною: гра у відповідь відбудеться в запланований термін, повідомляє sportbuzzer.de.

Зустріч перебувала під загрозою скасування через спалах коронавiрусу в українській команді. У п'ятницю, 13 листопада, УАФ підтвердила позитивні тести у Ярмоленка, Сидорчука, Циганкова, Коваленка і одного з менеджерів команди.

Позачергова серія тестів в українській команді в другій половині дня 14 листопада не дала жодних нових позитивних результатів.

"Як завжди в таких випадках, ми перевіряли всіх, хто контактував із переможеними", – сказав офіційний представник міста Матіас Хасберг.

Нагадаємо, що зустріч 4-го туру Ліги націй Німеччина – Україна відбудеться у Лейпцигу 14 листопада о 21:45. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть цей матч, а також з'явився прогноз букмекерів.