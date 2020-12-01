УЄФА хоче замінити правила Ліги чемпіонів на "шахову" систему – ЗМІ

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Ліга чемпіонів

Європейський футбольний союз (УЄФА) розглядає варіанти зміни формату Ліги чемпіонів, повідомляє Times.

УЄФА може скасувати класичний груповий турнір, замінивши його системою, яка використовується в шахах і називається "швейцарської системою",

За новими правилами, у дивізіоні буде 32 або 36 команд. Хто з ким гратиме – визначить жеребкування. Усього кожен клуб проведе по п'ять поєдинків удома/на виїзді з різними суперниками залежно від їхнього статусу й посіву.

За підсумками 10 матчів буде складено одну загальну таблицю. 16 найкращих команд пройдуть у плей-оф. Далі перша команда зіграє з 16-ю, 2-га – з 15-ю і так далі. Місця з 17-го по 24-те продовжать виступи в Лізі Європи.

Очікується, що інші подробиці змін представлять у найближчі два тижні. Новий формат планують впровадити з 2024 року.

Раніше з'явилася інформація, що УЄФА хоче створити нове літнє змагання, схоже за форматом із Лігою чемпіонів, і веде переговори з американською компанією Relevent Sports.

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