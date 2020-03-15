УЄФА хоче завершити Лігу чемпіонів за "баскетбольними" правилами

Європейський футбольний союз (УЄФА) через пандемію коронавiрусу розглядає варіант з розіграшем Ліги чемпіонів за схемою баскетбольного "Фіналу чотирьох".

Кращі футболісти світу theguardian.com

Як повідомляє AS, один з альтернативних варіантів – це поєднання півфіналів і вирішальної гри у "Фінал чотирьох" за прикладом баскетбольної Євроліги. Чотири півфіналіста приїдуть в одне місто, де на одному тижні пройдуть відразу обидва півфінали і фінал.

За аналогічною схемою планується визначити і переможця Ліги Європи. Таким чином, "Фінал чотирьох" Ліги чемпіонів (якщо УЄФА вибере саме цей варіант) пройде в Стамбулі, а "Фінал чотирьох" Ліги Європи – у Гданську. При цьому матчі попередніх стадій будуть зіграні в звичному режимі, але за зачиненими дверима.

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Відзначимо, що 13 березня УЄФА скасував всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи, які повинні були відбутися 17-19 березня.

Під заборону потрапляють поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, заплановані на 17-18 березня, чвертьфінали юнацької Ліги чемпіонів 17-18 березня і всі зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи 19 березня.

УЄФА у вівторок, 17 березня планує випустити заяву про перенесення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік.

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