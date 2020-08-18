УЄФА хоче скасувати Лігу націй – ЗМІ

Ліга націй в новому сезоні може не відбутися.

Розіграш футбольної Ліги націй сезону 2020/2021 можуть скасувати, повідомляє в своєму Telegram-каналі "Слава! – новини футболу" авторитетний спортивний журналіст В'ячеслав Короткін,

У середу, 18 серпня, це питання буде розглянуто під час відеоконференції генеральних секретарів національних федерацій, які входять до складу УЄФА. Експерти оцінюють ймовірність скасування Ліги націй приблизно в 50%.

"На порядку денному наради не тільки цей пункт. Але саме він, як свідчать наші джерела в Союзі європейських футбольних асоціацій, – головний. Офіційно тема звучить так: "Про порядок проведення Ліги націй в умовах пандемії COVID-19 в Європі". Однак мова, в тому числі піде, про варіант зі скасуванням змагань", – стверджує Короткін.

Лігу націй збираються скасувати Telegram-канал "Слава! – новини футболу"

Відзначається, що пропозиція не проводити Лігу націй лобіюють представники країн топової п'ятірки європейських клубних ліг. Серед аргументів – щільний календар сезону 2020/2021, недоцільність проведення ігор збірних на порожніх трибунах у фінансовому плані, погіршення епідеміологічної обстановки в ряді країн і складність здійснення контролю захворюваності в збірних в порівнянні iз клубами.

Нагадаємо, що раніше було визначено місце проведення домашніх матчів збірної України в Лізі націй.

Наша команда повинна прийняти Швейцарію у Львові на "Арені Львів", а з Німеччиною та Іспанією зіграти в Києві на НСК "Олімпійський". Резервним стадіоном для всіх трьох поєдинків був обраний харківський ОСК "Металіст".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА опублікував новий розклад збірної України на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року через пандемію коронавiрусу.

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