УЄФА готується дискваліфікувати Неймара

Бразильський нападаючий ПСЖ Неймар може отримати дискваліфікацію в єврокубках за поведінку після матчу Ліги чемпіонів з "Манчестер Юнайтед".

Неймар на матчі ПСЖ - МЮ

Як повідомляє The Times, в УЄФА обговорюють дискваліфікацію 27-річного форварда збірної Бразилії на три матчі. Раніше УЄФА підтвердив, що відповідне дисциплінарну справу заведено.

Неймар пропустив гру в Парижі через травму, проте після поразки ПСЖ намагався прорватися в суддівську кімнату, оскільки був незадоволений роботою арбітрів. Також він розкритикував суддів публічно в Instagram, пославши їх на "**й".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ – "Манчестер Юнайтед" завершився з рахунком 1:3. Головний арбітр зустрічі Дамір Скоміна призначив пенальті за допомогою VAR, зафіксувавши у захисника ПСЖ Преснеля Кімпембе гру рукою.

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