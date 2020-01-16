УЄФА готує зміни у форматі Ліги чемпіонів

УЄФА та Асоціація європейських клубів (ECA) близькі до угоди щодо збільшення кількості турів Ліги чемпіонів на чотири.

Як повідомляє агентство SkySports, зміни у форматі турніру можуть вступити в силу з 2024 року, якщо Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та організація, що представляє інтереси найбільших клубів континенту, зуміють прийти до спільного рішення.

Ліга чемпіонів УЄФА

Якщо місце для двох додаткових турів можна звільнити завдяки скороченню тривалості розіграшу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з чотирьох до двох тижнів, то пошук вільних дат для ще двох є непростим завданням.

Варто відзначити, що поки невідомо, на якому етапі турніру з'являться додаткові матчі. Більше інформації з цього питання очікується після зустрічі чиновників УЄФА, яка пройде в березні.

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