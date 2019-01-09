УЄФА приготував підставу ФІФА з клубним чемпіонатом світу

Клубний чемпіонат світу, який зараз спільно проводять Міжнародна федерація футболу (ФІФА) і COMNEBOL (організація, що управляє футболом в Південній Америці), може припинити своє існування.

Європейців не влаштовує рівень популярності чемпіонату і ті фінансові доходи, які він приносить. Як стверджує аргентинське видання Varsky Sport, Європейскький футбольний союз (УЄФА) і COMNEBOL розглядають можливість створення турніру, в якому братиме участь лише переможці Ліги чемпіонів і Кубка Лібертадорес.

Мадридський "Реал" тричі перемагав в Міжконтинентальному кубку

Цей фінальний матч повинен замінити чинний клубний чемпіонат світу, в якому грають переможці Ліги чемпіонів, Кубка Лібертадорес, тріумфактори Ліги чемпіонів ОФК і азіатської ЛЧ.

Таким чином, мова йде про реанімацію Міжконтинентального кубка, який проводився до 2004-го року. Його останнім переможцем став португальський клуб "Порто", який в фіналі в серії пенальті з рахунком 8:7 переграв колумбійський клуб "Онсе Кальдосм".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вибрав найкрасивіший гол групового раунду Ліги чемпіонів сезону 2018/19. Автором найкращого забитого м'яча став гравець "Барселони" Іван Ракітіч.