УЄФА дозволив проводити матчі в Грозному

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив проводити матчі під егідою організації в Грозному, повідомляє ТАСС із посиланням на генерального секретаря Російського футбольного союзу (РФС) Олександра Алаєва.

Заборона УЄФА на проведення зустрічей у республіках Північного Кавказу з міркувань безпеки діяла з 2013 року.

Головний стадіон Чечні – "Ахмат-Арена" – був відкритий у 2011 році. Домашні матчі на 30-тисячній арені проводить грозненський "Ахмат", який виступає в Російськiй прем'єр-лізі (РПЛ).

У 2013 році стадіон прийняв фінал Кубка Росії, а через п'ять років "Ахмат-Арена" була тренувальним стадіоном для збірної Єгипту під час чемпіонату світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконавчий комітет УЄФА затвердив формат відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року в Катарі для європейських збірних.