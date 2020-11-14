УЄФА дискваліфікував Каштру й оштрафував "Шахтар"

Європейський футбольний союз (УЄФА) покарав головного тренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру одним матчем дискваліфікації за затримку початку гри 2-го туру Ліги чемпіонів проти "Інтера".

У поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Вольфсбурга" у португальського фахівця було подібне порушення, за яке він заробив один матч дискваліфікації умовно з випробувальним терміном на рік.

Після порушення проти "Інтера" це покарання набуло чинності.

Також Каштру зобов'язаний буде виплатити штраф у 5 тисяч євро. Іще 15 тисяч євро повинен буде виплатити донецький клуб.

"Вищевказані штрафи в загальній сумі 20 000 євро повинні бути сплачені впродовж 90 днів після повідомлення про це рішення", – йдеться в офіційному документі УЄФА.

Документ УЄФА про дискваліфікацію УЄФА

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 2-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Інтер" завершився з сенсаційним результатом.