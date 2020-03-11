Європейський футбольний союз (УЄФА) через епідемію коронавiрусу прийняв рішення перенести гри 1/8 фіналу Ліги Європи "Інтер" – "Хетафе" і "Севілья" – "Рома" на більш пізній термін.

епідемія коронавiрусу

Як повідомляє пресслужба УЄФА нова дата проведення цих матчів поки невідома. Обидва поєдинки були заплановані на 12 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Хетафе" Анхель Торрес заявив, що його команда не полетить на перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Інтера", який повинен був пройти 12 березня в Мілані, через коронавiрус.

Нагадаємо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між іспанською "Барселоною" і італійським "Наполі" пройде за зачиненими дверима. Розглядається варіант його скасування.

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