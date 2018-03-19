Удар сезону! Футболіст з першої ліги України забив фантастичний гол з 20 метрів - опубліковано відео

Український нападник "Колоса" з села Ковалівка (Васильківський район, Київська область) Юрій Соломка зробив гучну заявку на гол сезону у Першій лізі. 28-річний форвард відзначився шедевральним ударом в поєдинку проти київського "Оболонь-Бровара".

На 64-й хвилині футболіст гостей застав голкіпера суперника хитрим ударом з 20 метрів. Зустріч в результаті завершилася з рахунком 2:4 на користь "Колоса".

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Як повідомляв "Обозреватель" голкіпер футбольного клубу "Кремінь" Віталій Онопко пропустив дико курйозний гол на першій хвилині матчу першої ліги чемпіонату України проти київської "Оболоні".