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23 квітня • оновлено в 15:11
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Удар по "Динамо": ЗМІ з'ясували плани УЄФА по Лізі чемпіонів

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Якщо національні чемпіонати не будуть дограні, путівки в єврокубки сезону 2020/21 отримають ті команди, які набрали більше очок до припинення першостей.

"Виконавчий комітет УЄФА тільки що прийняв рішення про те, що в разі дострокового завершення національних чемпіонатів путівки в Лігу чемпіонів і Лігу Європи будуть розподілені за спортивним принципом (в залежності від кількості набраних очок)", – написав у Twitter журналіст видання The Times Мартін Циглер.

"Динамо" може залишитися без Ліги чемпіонів

"Динамо" може залишитися без Ліги чемпіонів

Sport bigmir.net

Таким чином, якщо українська Прем'єр-ліга не буде дограна, донецький "Шахтар" і луганська "Зоря" представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів. Київське "Динамо", яке посіло третє місце на момент припинення чемпіонату, в такому випадку відправиться в Лігу Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА також розглядав інший варіант, при якому столичний клуб все-таки потрапить у Лігу чемпіонів сезону 2020/21, якщо чемпіонат не буде дограний.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Прем'єр-ліга України
Теги
УЄФА ФК Шахтар ФК Зоря ФК Динамо Київ
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