Удар по "Динамо": ЗМІ з'ясували плани УЄФА по Лізі чемпіонів

Якщо національні чемпіонати не будуть дограні, путівки в єврокубки сезону 2020/21 отримають ті команди, які набрали більше очок до припинення першостей.

"Виконавчий комітет УЄФА тільки що прийняв рішення про те, що в разі дострокового завершення національних чемпіонатів путівки в Лігу чемпіонів і Лігу Європи будуть розподілені за спортивним принципом (в залежності від кількості набраних очок)", – написав у Twitter журналіст видання The Times Мартін Циглер.

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League / Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game)