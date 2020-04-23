Удар по "Динамо": ЗМІ з'ясували плани УЄФА по Лізі чемпіонів

Якщо національні чемпіонати не будуть дограні, путівки в єврокубки сезону 2020/21 отримають ті команди, які набрали більше очок до припинення першостей.

"Виконавчий комітет УЄФА тільки що прийняв рішення про те, що в разі дострокового завершення національних чемпіонатів путівки в Лігу чемпіонів і Лігу Європи будуть розподілені за спортивним принципом (в залежності від кількості набраних очок)", – написав у Twitter журналіст видання The Times Мартін Циглер.

"Динамо" може залишитися без Ліги чемпіонів Sport bigmir.net

Hearing UEFA's executive committee has just decided that if leagues do not finish then qualification for Champions League / Europa League should be on sporting merit (which sounds like points per game) - Martyn Ziegler (@martynziegler) April 23, 2020

Таким чином, якщо українська Прем'єр-ліга не буде дограна, донецький "Шахтар" і луганська "Зоря" представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів. Київське "Динамо", яке посіло третє місце на момент припинення чемпіонату, в такому випадку відправиться в Лігу Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА також розглядав інший варіант, при якому столичний клуб все-таки потрапить у Лігу чемпіонів сезону 2020/21, якщо чемпіонат не буде дограний.

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