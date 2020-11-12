Удар через себе в поперечину і добивання з льоту: в Данії забили неймовірний гол. Відео

У матчі 1/16 фіналу Кубка Данії між "Слагелсе" і "Люнгбю" був забитий неймовірний за красою гол після подачі кутового.

За рахунку 6:0 на користь гостей їхній захисник Ніколай Геертсен вдало зіграв у штрафному майданчику суперника. Спочатку він пробив через себе, а потім, лежачи на траві, зреагував на відскок від поперечини і відправив м'яч у сітку ударом з льоту.

Його "Люнгбю", який виступає в данській Суперлізі, не залишив шансів "Слагелсе" з третього по силі дивізіону країни і розгромив господарів з рахунком 9:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Швеції головний арбітр матчу помилково зафіксував порушення правил, випадково скасувавши гол-шедевр.