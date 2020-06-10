УАФ звернулася до Міністерства охорони здоров'я з приводу повернення фанатів на трибуни

Президент Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Андрій Павелко заявив, що організація виступила з пропозицією щодо повернення уболівальників на трибуни.

"УАФ направила пропозицію щодо пом'якшення карантину на стадіонах Міністру охорони здоров'я і головному санітарному лікарю України. Дуже вдячний Максиму Степанову і Віктору Ляшку за те, що спільно нам вже вдалося відновити чемпіонат УПЛ і Кубок України. Тепер головне завдання – створити безпечну можливість, з чітким дотриманням медичного протоколу, журналістам працювати на матчах, а вболівальникам підтримувати улюблені команди", – написав Павелко на своїй сторінці в Facebook.

Українські вболівальники незабаром можуть повернутися на трибуни Facebook Андрія Павелко

Він зазначив, що зараз мова йде про заповнення трибун на 10-25%.

"Досвід деяких країн Європи показує, що в регіонах, де пом'якшений карантин, це можливо. На даному етапі мова йде про формат заповнення стадіонів не більше ніж на 10-25%. Але і така перспектива стане ще однією важливою перемогою. Хоча, сумний приклад "Карпат" нагадує, що пандемія ще не зупинена", – додав глава УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація футболу Угорщини дозволила вболівальникам бути присутніми на матчах, назвавши обов'язкову умову.